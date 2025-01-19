Росіяни атакували позиції ЗСУ під прикриттям авіації – Генштаб
Фото: wikipedia.org
Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку, за підтримки штурмової авіації, росіяни двічі атакували позиції українських оборонців біля Вовчанська і вдарив КАБами по селу Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня сім разів атакували позиції ЗСУ в біля Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.
Чотири атаки відбили, ще три бої тривають.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 17:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".