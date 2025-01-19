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Росіяни атакували позиції ЗСУ під прикриттям авіації – Генштаб

Фронт 17:36   19.01.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували позиції ЗСУ під прикриттям авіації – Генштаб Фото: wikipedia.org

Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку, за підтримки штурмової авіації, росіяни двічі атакували позиції українських оборонців біля Вовчанська і вдарив КАБами по селу Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня сім разів атакували позиції ЗСУ в біля Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Чотири атаки відбили, ще три бої тривають.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2025 в 17:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".