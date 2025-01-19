Росіяни атакували позиції ЗСУ під прикриттям авіації – Генштаб

Протягом цієї доби росіяни били з артилерії селом Леміщине Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку, за підтримки штурмової авіації, росіяни двічі атакували позиції українських оборонців біля Вовчанська і вдарив КАБами по селу Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку росіяни протягом дня сім разів атакували позиції ЗСУ в біля Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового та Лозової.

Чотири атаки відбили, ще три бої тривають.