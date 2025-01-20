Два трамвая в Харькове будут ходить по-другому 21 января
Движение трамваев в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет прекращено с 9:30 до 15:30 21 января.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, передает пресс-служба горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
В этот период трамваи будут курсировать так:
№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — пл. Сергиевская — пл. Павловская — пл. Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) — Салтовское шоссе — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) — ул. Олега Громадского — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовское шоссе — Салтовское шоссе (602 микрорайон).
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, рух, трамваи, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 20:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев в пер. Салтовском и на Салтовском шоссе, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет прекращено с 9:30 до 15:30 21 января.".