Два трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому 21 січня
Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, буде припинений з 9:30 до 15:30 21 січня.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, передає пресслужба міськради з посиланням на департамент будівництва та дорожнього господарства.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, буде припинений з 9:30 до 15:30 21 січня.".