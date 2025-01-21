Обстрелы Купянска: об еще трех пострадавших сообщили в прокуратуре Харьковщины

Три пожилые женщины пострадали в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:00.

Как информируют в областной прокуратуре, предварительно, военные РФ били по городу из РСЗО. Повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения. 68-летняя жительница получила ранения, у еще двух женщин в возрасте 68 и 72 лет — острая реакция на стресс.

В Чугуевском районе, по данным следствия, около 9:00 российская армия обстреляла поселок Белый Колодезь. Поврежден жилой дом. 87-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Как сообщалось ранее, около 09:00 21 января оккупанты ударили БпЛА «Молния-2» по авто полицейских в Купянске. Трое правоохранителей получили осколочные ранения. Также были ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний муж.

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