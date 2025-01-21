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Обстріли Куп’янська: про ще трьох постраждалих повідомили у прокуратурі

Події 21:51   21.01.2025
Олена Нагорна
Обстріли Куп’янська: про ще трьох постраждалих повідомили у прокуратурі

Три літні жінки постраждали внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:00.

Як інформують в обласній прокуратурі, попередньо, військові РФ гатили по місту з РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння та господарські приміщення. 68-річна мешканка отримала поранення, ще у двох жінок віком 68 і 72 років – гостра реакція на стрес.

У Чугуївському районі, за даними слідства, близько 9:00 російська армія обстріляла селище Білий Колодязь. Пошкоджений житловий будинок. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося раніше, близько 09:00 21 січня окупанти вдарили БпЛА «Молния-2» по автівці поліцейських у Куп’янську. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення. Також були поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 21:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три літні жінки постраждали внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:00".