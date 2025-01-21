«Патриотические и крепкие люди» — Зеленский в Давосе поблагодарил харьковчан

21 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, какие планы имел Путин на Харьков.

«Россия хотела захватить, оккупировать город Харьков. Этот регион сегодня находится под нашим контролем. Люди там живут. Это было очень опасно, оккупация Харькова, потому что там сейчас около 1,5 млн человек. Очень много людей. И они (оккупанты – ред.) обстреливают их. Там такие люди – просто вызывает большую гордость, что они там и работают. Представьте себе, под обстрелами. Они работают, не покидают свой город. Очень патриотические и крепкие люди. Я им очень благодарен», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Харьковская операция у Путина провалилась – СОУ остановили врага.

«Потом он (Путин – ред.) хотел оккупировать вновь север. Он и начинал наступление на Киев с севера почти три года назад. И тут он решил начать с севера снова и захватить большой город Сумы. И тогда нам пришлось нанести превентивный удар на Курском направлении. Чем мы создали буферную зону между войсками РФ и нашим городом Сумы. Поэтому сегодня Сумы находятся под нашим контролем. На севере российских войск и северокорейских войск нет. Они все «притянуты» к этому магниту, к нашим войскам на Курском направлении», — отметил президент.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»