«Дуже патріотичні й міцні люди» – Зеленський у Давосі подякував харків’янам
21 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, які плани мав Путін на Харків.
«Росія хотіла захопити, окупувати місто Харків. Цей регіон, до речі, сьогодні знаходиться під нашим контролем. Люди там живуть. Це було дуже небезпечно, окупація Харкова, тому, що там зараз близько 1,5 млн людей. Дуже багато людей. І вони (окупанти – ред.) обстрілюють їх. Там такі люди – просто викликає велику гордість, що вони там і працюють. Уявіть собі, під обстрілами. Вони працюють, не лишають свого міста. Дуже патріотичні і міцні люди. Я їм дуже вдячний», – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Харківська операція у Путіна провалилася – СОУ зупинили ворога.
«Потім він (Путін – ред.) хотів окупувати знов північ. Він і починав наступ на Київ з півночі майже три роки тому. І тут він вирішив почати з півночі знову і захопити велике місто Суми. І тоді нам довелося зробити превентивний удар на Курському напрямку. Чим ми зробили буферну зону між військами РФ і нашим містом Суми. Тому сьогодні Суми під нашим контролем. На півночі російських військ і північно-корейських військ немає. Вони всі «притягнуті» до цього магніту, до наших військ на Курському напрямку», – зауважив президент.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, давос, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 16:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повідомив, які плани мав Путін на Харків.".