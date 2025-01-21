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С завтрашнего дня в Харькове перекроют улицу – где и как объезжать

Общество 11:52   21.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
С завтрашнего дня в Харькове перекроют улицу – где и как объезжать Фото: ХГС

Перекроют участок на улице Бригады Хартия, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до переулка Сергея Ефремова, уточнили в мэрии.

Проезд будет запрещен с 08:00 22 января до 21:00 25 января.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети», – объяснили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Василия Вышиванного, улице Коммунальщиков, бульвару Богдана Хмельницкого и другим прилегающим улицам.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 11:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекроют участок на улице Бригады Хартия, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до переулка Сергея Ефремова, уточнили в мэрии.".