С завтрашнего дня в Харькове перекроют улицу – где и как объезжать

Перекроют участок на улице Бригады Хартия, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до переулка Сергея Ефремова, уточнили в мэрии.

Проезд будет запрещен с 08:00 22 января до 21:00 25 января.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети», – объяснили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Василия Вышиванного, улице Коммунальщиков, бульвару Богдана Хмельницкого и другим прилегающим улицам.