С завтрашнего дня в Харькове перекроют улицу – где и как объезжать
Фото: ХГС
Перекроют участок на улице Бригады Хартия, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до переулка Сергея Ефремова, уточнили в мэрии.
Проезд будет запрещен с 08:00 22 января до 21:00 25 января.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети», – объяснили в горсовете.
Объехать закрытый участок можно будет по улице Василия Вышиванного, улице Коммунальщиков, бульвару Богдана Хмельницкого и другим прилегающим улицам.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 11:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекроют участок на улице Бригады Хартия, на участке от бульвара Богдана Хмельницкого до переулка Сергея Ефремова, уточнили в мэрии.".