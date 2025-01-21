Відзавтра в Харкові перекриють вулицю – де та як об’їжджати

Перекриють ділянку на вулиці Бригади Хартія, на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до провулка Сергія Єфремова, уточнили у мерії.

Проїзд буде заборонений з 08:00 22 січня до 21:00 25 січня.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі”, – пояснили в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицею Василя Вишиваного, вулицею Комунальників, бульваром Богдана Хмельницького та іншими прилеглими вулицями.