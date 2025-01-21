Відзавтра в Харкові перекриють вулицю – де та як об’їжджати
Фото: ХМР
Перекриють ділянку на вулиці Бригади Хартія, на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до провулка Сергія Єфремова, уточнили у мерії.
Проїзд буде заборонений з 08:00 22 січня до 21:00 25 січня.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі”, – пояснили в міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицею Василя Вишиваного, вулицею Комунальників, бульваром Богдана Хмельницького та іншими прилеглими вулицями.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 11:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перекриють ділянку на вулиці Бригади Хартія, на ділянці від бульвару Богдана Хмельницького до провулка Сергія Єфремова, уточнили у мерії.".