Шестеро людей пострадали в пожарах на Харьковщине за сутки – подробности ГСЧС
За сутки, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было восемь пожаров.
Два возгорания произошло из-за вражеских обстрелов Купянщины – пострадали трое людей.
«Три раза спасатели ГСЧС привлекались к проведению мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся вражеским обстрелам в Изюмском, Чугуевском районе области, а также в г. Харьков. В результате этих террористических атак пострадали 2 гражданских лица, а также поврежденные объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и частные автомобили», – сообщили в ГСЧС.
Также в течение суток не обошлось и без бытовых возгораний – в пожаре пострадал один человек, пишут спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 08:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было восемь пожаров. ".