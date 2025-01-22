Шестеро людей пострадали в пожарах на Харьковщине за сутки – подробности ГСЧС

За сутки, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, в регионе было восемь пожаров.

Два возгорания произошло из-за вражеских обстрелов Купянщины – пострадали трое людей.

«Три раза спасатели ГСЧС привлекались к проведению мероприятий по обследованию территорий, подвергшихся вражеским обстрелам в Изюмском, Чугуевском районе области, а также в г. Харьков. В результате этих террористических атак пострадали 2 гражданских лица, а также поврежденные объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и частные автомобили», – сообщили в ГСЧС.

Также в течение суток не обошлось и без бытовых возгораний – в пожаре пострадал один человек, пишут спасатели.