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Шестеро людей постраждали у пожежах на Харківщині за добу – подробиці ДСНС

Події 08:03   22.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шестеро людей постраждали у пожежах на Харківщині за добу – подробиці ДСНС

За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж. 

Два загоряння сталося через ворожі обстріли Куп’янщини – постраждали троє людей.

“Три рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів, в Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у м. Харкові. Внаслідок цих терористичних атак постраждали 2 цивільні особи, а також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та приватні автомобілі”, – повідомили у ДСНС.

Також протягом доби не обійшлося і без побутових загорянь – у пожежі постраждала одна людина, пишуть рятувальники.

Читайте також: Увесь день РФ б’є по Куп’янську: ситуація погіршилась, повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 08:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж. ".