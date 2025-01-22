Шестеро людей постраждали у пожежах на Харківщині за добу – подробиці ДСНС
За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж.
Два загоряння сталося через ворожі обстріли Куп’янщини – постраждали троє людей.
“Три рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів, в Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у м. Харкові. Внаслідок цих терористичних атак постраждали 2 цивільні особи, а також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та приватні автомобілі”, – повідомили у ДСНС.
Також протягом доби не обійшлося і без побутових загорянь – у пожежі постраждала одна людина, пишуть рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 08:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж. ".