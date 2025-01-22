Шестеро людей постраждали у пожежах на Харківщині за добу – подробиці ДСНС

За добу, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, у регіоні було вісім пожеж.

Два загоряння сталося через ворожі обстріли Куп’янщини – постраждали троє людей.

“Три рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів, в Ізюмському, Чугуївському районах області, а також у м. Харкові. Внаслідок цих терористичних атак постраждали 2 цивільні особи, а також пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та приватні автомобілі”, – повідомили у ДСНС.

Також протягом доби не обійшлося і без побутових загорянь – у пожежі постраждала одна людина, пишуть рятувальники.