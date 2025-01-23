«Война закончилась бы немедленно»: Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп выступил онлайн на Всемирном экономическом форуме. Он выразил надежду, что усилия по обеспечению мирного урегулирования между РФ и Украиной продолжаются. Также он будет просить страны ОПЕК снизить стоимость нефти, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

«Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, как мы надеемся, сейчас продолжаются», — цитирует Трампа CNN.

Президент США повторил свое желание встретиться с Путиным: «Я очень хотел бы иметь возможность встретиться с президентом Путиным в ближайшее время, чтобы положить конец этой войне». Трамп добавил: считает, что Украина «готова заключить соглашение». И заявил, что для обеспечения мира в Украине обратится за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину.

Трамп призывает иностранных производителей нефти снизить цены на энергоносители. Он утверждает, что дешевая нефть поможет прекратить войну в Украине, которую РФ частично финансирует за счет своих огромных доходов от продажи нефти.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны снизить ее, чего, честно говоря, я удивлен, что они не сделали до выборов», — сказал Трамп.

Как комментирует CNN, цена на нефть устанавливается на мировых рынках, хотя на нее влияет количество нефти, добываемой Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК. ОПЕК поддерживает цены, ограничивая добычу. Низкие цены на нефть накануне выборов могли привести к снижению цен на бензин, что помогло бы оппонентке Трампа, бывшему вице-президенту Камале Харрис. Примечательно, что Трамп прямо просит помощи у ОПЕК, иностранного картеля, напрямую конкурирующего с нефтяной промышленностью США, чья поддержка помогла ему победить на выборах.

«Если бы цена снизилась, российско-украинская война закончилась бы немедленно, — сказал Трамп. — Сейчас цена достаточно высокая, поэтому война будет продолжаться… Они на самом деле в определенной степени несут ответственность за то, что происходит».

Трамп, похоже, предполагает, что резкое падение цен на нефть нанесет ущерб российской экономике до такой степени, что Москва согласится прекратить войну в Украине, добавляет CNN.

Президент США также повторил свое желание, чтобы все страны-члены НАТО тратили 5% своего ВВП на оборонные бюджеты.

«Поскольку мы восстанавливаем здравый смысл в Америке, мы быстро движемся к тому, чтобы вернуть силу, мир и стабильность за рубежом. Я также собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как это должно было быть еще много лет назад», — сказал он.

«Это было лишь на уровне 2%, и большинство стран не платили, пока я не пришел, — добавил президент. — Я настоял на том, чтобы они платили, и они платили, потому что Соединенные Штаты действительно платили разницу в то время».

«Хотя большинство членов НАТО не выполняют целевого показателя Альянса, согласно которому каждый член Альянса должен тратить на оборону не менее 2% валового внутреннего продукта, целевой показатель в 2% является «ориентиром», который не создает счетов, долгов или юридических обязательств в случае его невыполнения. Фактически, этот ориентир вообще не требует выплат в пользу НАТО или США», — комментирует CNN.