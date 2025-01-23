“Війна закінчилася б негайно”: Трамп попросить ОПЕК знизити ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп виступив онлайн на Всесвітньому економічному форумі. Він висловив сподівання, що зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між РФ та Україною тривають. Також він проситиме країни ОПЕК знизити вартість нафти, щоб допомогти припинити війну в Україні.

“Наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією та Україною, як ми сподіваємося, зараз тривають”, – цитує Трампа CNN.

Президент США повторив своє бажання зустрітися з Путіним: «Я дуже хотів би мати нагоду зустрітися з президентом Путіним найближчим часом, щоб покласти край цій війні». Трамп додав: вважає, що Україна “готова укласти угоду”. І заявив, що для забезпечення миру в Україні звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Трамп закликає іноземних виробників нафти допомогти зменшити ціни на енергоносії. Він стверджує, що дешева нафта допоможе припинити війну в Україні, яку РФ частково фінансує за рахунок своїх величезних прибутків від продажу нафти.

«Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, чого, чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили до виборів», – сказав Трамп.

Як коментує CNN, ціна на нафту встановлюється на світових ринках, хоча на неї впливає кількість нафти, яку видобуває Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК. ОПЕК підтримує ціни, обмежуючи видобуток. Низькі ціни на нафту напередодні виборів могли призвести до зниження цін на бензин, що допомогло б опонентці Трампа, колишній віцепрезидентці Камалі Гарріс. Примітно, що Трамп прямо просить допомоги в ОПЕК, іноземного картелю, який безпосередньо конкурує з нафтовою промисловістю США, чия підтримка допомогла йому перемогти на виборах.

«Якби ціна знизилася, російсько-українська війна закінчилася б негайно, — сказав Трамп. – Зараз ціна досить висока, тому війна триватиме… Вони насправді певною мірою несуть відповідальність за те, що відбувається».

Трамп, схоже, припускає, що різке падіння цін на нафту завдасть шкоди російській економіці настільки, що Москва погодиться припинити війну в Україні, додає CNN.

Президент США також повторив своє бажання, щоб усі країни-члени НАТО витрачали 5% свого ВВП на оборонні бюджети.

«Оскільки ми відновлюємо здоровий глузд в Америці, ми швидко рухаємося до того, щоб повернути силу, мир і стабільність за кордоном. Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як це повинно було бути ще багато років тому», – сказав він.

«Це було лише на рівні 2%, і більшість країн не платили, поки я не прийшов, – додав президент. – Я наполіг на тому, щоб вони платили, і вони платили, тому що Сполучені Штати дійсно платили різницю в той час».

“Хоча більшість членів НАТО не виконують цільового показника Альянсу, згідно з яким кожен член Альянсу має витрачати на оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту, цільовий показник у 2% є «орієнтиром», який не створює рахунків, боргів або юридичних зобов’язань у разі його невиконання. Фактично, цей орієнтир взагалі не вимагає виплат на користь НАТО або США”, – коментує CNN.