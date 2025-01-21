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Трамп у перший день роботи побив рекорд Рузвельта – Bloomberg

Політика 17:56   21.01.2025
Оксана Горун
Трамп у перший день роботи побив рекорд Рузвельта – Bloomberg Скриншот із трансляції церемонії інавгурації президента США

Трамп встановив рекорд за кількістю указів, які підписав за один день – у понеділок, 20 січня, у день своєї інавгурації.

Новий президент США підписав 26 указів, а також принаймні чотири інші документи, які оформлені як президентський меморандум і мають таку ж юридичну силу.

“Після ухвалення Закону про Федеральний реєстр 1935 року, який формалізував укази, вимагаючи їхньої публікації, попередній одноденний рекорд був встановлений президентом Франкліном Рузвельтом 12 червня 1939 року – 22 укази”, – пише Bloomberg.

При цьому рекорд Рузвельта тьмяніє на тлі дій Трампа не лише кількісно, ​​а і якісно. Адже чотириразовий президент США у своїх 22 указах лише встановив 21 зону притулку для водоплавних птахів і поновив посаду співробітника дипломатичної служби. Трамп же в перший день на посаді президента кинувся круто розгортати політику США в різних сферах. Найбільш резонансні його укази стосуються виходу зі Всесвітньої організації охорони здоров’я та Паризької угоди щодо клімату, а також послаблення захисту прав трансгендерів і запровадження надзвичайних заходів для боротьби з нелегальними мігрантами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп встановив рекорд за кількістю указів, які підписав за один день – у понеділок, 20 січня, у день своєї інавгурації".