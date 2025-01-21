Live
  • Ср 22.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 42.17
  • EUR 43.64

Трамп в первый день работы побил рекорд Рузвельта — Bloomberg

Мир 17:56   21.01.2025
Оксана Горун
Трамп в первый день работы побил рекорд Рузвельта — Bloomberg Скриншот из трансляции церемонии инаугурации президента США

Трамп установил  рекорд по числу указов, которые подписал за один день — в понедельник, 20 января, в день своей инаугурации.

Новый президент США подписал 26 указов, а также по крайней мере четыре других документа, которые оформлены как президентский меморандум и имеют такую ​​же юридическую силу.

«После принятия Закона о Федеральном реестре 1935 года, который формализовал указы, требуя их публикации, предыдущий однодневный рекорд был установлен президентом Франклином Рузвельтом 12 июня 1939 года — 22 указа», — пишет Bloomberg.

При этом рекорд Рузвельта меркнет на фоне действий Трампа не только количественно, но и качественно. Ведь четырехкратный президент США в своих 22 указах всего лишь установил 21 зону убежища для водоплавающих птиц и восстановил должность сотрудника дипломатической службы. Трамп же в первый день в должности президента кинулся круто разворачивать политику США в различных сферах. Наиболее резонансные его указы касаются выхода из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также ослабления защиты прав трансгендеров и введения чрезвычайных мер для борьбы с нелегальными мигрантами.

Читайте также: Путин разрушает Россию, не заключая сделку — Трамп о перемирии в Украине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
22.01.2025, 10:53
Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре
Новости Харькова — главное за 22 января: десять раненых, большой флаг в центре
22.01.2025, 13:46
Погиб полковник полиции, получивший ранения после удара по Харькову 1 ноября
Погиб полковник полиции, получивший ранения после удара по Харькову 1 ноября
22.01.2025, 14:48
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю
Коваленко: после оккупации Двуречной россияне могут повторить северную историю
22.01.2025, 09:54
БпЛА «Молния» стоит $300, авиабомба – $48 тысяч – глава ГУНП Харьковщины
БпЛА «Молния» стоит $300, авиабомба – $48 тысяч – глава ГУНП Харьковщины
22.01.2025, 15:24

Новости по теме:

13:23
Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания
14:14
ПВО бьет рекорды на Харьковщине — 3-я ОШБр о результатах за четыре месяца
13:11
+23,3 градуса: в четверг температура в Харькове побила рекорд 1955 года
10:33
Два температурных рекорда за неделю побиты в Харькове
12:37
Более полутысячи обстрелов за сутки — новый антирекорд на севере Харьковщины

Вы читали новость: «Трамп в первый день работы побил рекорд Рузвельта — Bloomberg»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп установил  рекорд по числу указов, которые подписал за один день — в понедельник, 20 января, в день своей инаугурации".