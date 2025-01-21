Трамп в первый день работы побил рекорд Рузвельта — Bloomberg
Трамп установил рекорд по числу указов, которые подписал за один день — в понедельник, 20 января, в день своей инаугурации.
Новый президент США подписал 26 указов, а также по крайней мере четыре других документа, которые оформлены как президентский меморандум и имеют такую же юридическую силу.
«После принятия Закона о Федеральном реестре 1935 года, который формализовал указы, требуя их публикации, предыдущий однодневный рекорд был установлен президентом Франклином Рузвельтом 12 июня 1939 года — 22 указа», — пишет Bloomberg.
При этом рекорд Рузвельта меркнет на фоне действий Трампа не только количественно, но и качественно. Ведь четырехкратный президент США в своих 22 указах всего лишь установил 21 зону убежища для водоплавающих птиц и восстановил должность сотрудника дипломатической службы. Трамп же в первый день в должности президента кинулся круто разворачивать политику США в различных сферах. Наиболее резонансные его указы касаются выхода из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату, а также ослабления защиты прав трансгендеров и введения чрезвычайных мер для борьбы с нелегальными мигрантами.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: рекорд, сша, Трамп, указы;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 17:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп установил рекорд по числу указов, которые подписал за один день — в понедельник, 20 января, в день своей инаугурации".