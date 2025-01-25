Почти 7 тысяч пьяных водителей остановили на Харьковщине в 2024-м. Аналитика
В течение 2024 года на Харьковщине полицейские составили 6989 протоколов на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Это четвертое место среди областей Украины, сообщает Опендатабот.
Больше всего нетрезвых водителей зафиксировали на Днепропетровщине — 8745 протоколов. В тройку антилидеров попал также Киев – 8176 протоколов и Одесская область – 7073 протокола.
Наименьшее количество протоколов за вождение в нетрезвом состоянии составлено в Черкасской области — 720, на Тернопольщине — 816 и Франковщине — 880.
Аналитики пишут: в общем количество протоколов, которые полицейские составили на водителей в состоянии алкогольного опьянения, за год почти не изменилось, и составляет 65 тысяч по всей стране.
«В общем 1000 ДТП с погибшими и/или травмированными произошло из-за вождения авто пьяными водителями в 2024 году. 110 человек погибли в таких авариях, еще 1302 человека травмировались. В целом ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, увеличилось почти на 19% к 2021 году. Сейчас каждое 25 ДТП с погибшими и/или травмированными происходит из-за управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — отметили в Опендатабот.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аналитика, водители, Опендатабот, пьяные, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 2024 года на Харьковщине полицейские составили 6989 протоколов на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. ".