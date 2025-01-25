Майже 7 тисяч п’яних водіїв зупинили на Харківщині торік. Аналітика
Впродовж 2024 року на Харківщині поліцейські склали 6989 протоколів на водіїв, які сіли за кермо у нетверезому стані. Це четверте місце серед областей України, повідомляє Опендатабот.
Найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині — 8745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ — 8176 протоколів та Одещина — 7073 протоколи.
Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині — 720, Тернопільщині — 816 та Франківщині — 880.
Аналітики пишуть: загалом кількість протоколів, що поліцейські склали на керманичів у стані алкогольного сп’яніння, за рік майже не змінилася, і становить 65 тисяч по всій країні.
«Загалом 1000 ДТП з загиблими та/або травмованими трапилось через керування авто п’яними водіями у 2024 році. 110 людей загинуло у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися. Загалом ДТП, скоєних нетверезими водіями, побільшало на майже на 19% до 2021 року. Наразі кожне 25 ДТП з загиблими та/або травмованими стається через керування транспортними засобами у стані сп’яніння», – зазначили в Опендатабот.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Впродовж 2024 року на Харківщині поліцейські склали 6989 протоколів на водіїв, які сіли за кермо у нетверезому стані. ".