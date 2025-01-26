ОТГ «Харьков» не наблюдает больших ударных группировок РФ на севере области

Противник ежедневно теряет на севере Харьковщины убитыми и ранеными около сотни человек, поэтому постоянно пополняет эти потери и заводит на позиции новые малые группы из трех-пяти солдат, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов.

«Концентрируются. Мы это видим, но больших ударных группировок не наблюдаем. Но внимательно смотрим за тем, что происходит с противником. В случае обнаружения скоплений по ним наносятся высокоточные удары», — утверждает Романов.

Что касается тактики противника, то, по его словам, их две.

«Либо они наступают большим количеством вместе с техникой, пытаются проломить оборону на тех участках, которые они считают для них выгодными, как это происходило позавчера, когда они пытались наступать с помощью брони. Но эта броня была уничтожена вместе с оккупантами. Или же они пытаются инфильтроваться в так называемую «серую зону» или в руины и закрепиться небольшими группами в подвалах, других укрытиях», — рассказал спикер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

За прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили и одновременно нанесли 61 удар дронами-камикадзе и осуществили 443 обстрела позиций защитников Украины.

Потери противника — 101 солдат, из них 34 убитых и 67 раненых. Также РФ потеряла уничтоженными и поврежденными 93 единицы вооружения и военной техники, в частности: ББМ, две артсистемы, девять автомобилей, десять единиц спецтехники, 71 БпЛА. Уничтожены 89 укрытий личного состава, место хранения боеприпасов, место хранения ГСМ и стартовая площадка запуска БПЛА.