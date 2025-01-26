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ОТУ «Харків» не спостерігає великих ударних угруповань РФ на півночі області

Фронт 11:27   26.01.2025
Олена Нагорна
ОТУ «Харків» не спостерігає великих ударних угруповань РФ на півночі області Скриншот

Супротивник щодня втрачає на півночі Харківщини вбитими та пораненими близько сотні солдатів, тому постійно поповнює ці втрати та заводить на позиції нові малі групи із трьох-п’яти осіб, розповів в етері нацмарафону речник ОТУ «Харків» Євгеній Романов.

“Концентруються. Ми це бачимо, але великих ударних угруповань не спостерігаємо. Але уважно дивимося за тим, що відбувається з противником. У разі виявлення скупчень по них завдаються високоточні удари”, – стверджує Романов.

Щодо тактики супротивника, то, за його словами, їх дві.

“Або вони сунуть великою кількістю разом із технікою, намагаються проломити оборону на тих ділянках, які вони вважають для них вигідними, як це відбувалося позавчора, коли вони намагалися наступати за допомогою броні. Але ця броня була знищена разом з окупантами. Або ж вони намагаються інфільтруватися в так звану “сіру зону” або в ті руїни й закріпитися невеличкими групами у підвалах, інших схованках”, – розповів речник.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Минулої доби окупанти наступальних дій не проводили й водночас завдали 61 удару дронами-камікадзе і здійснили 443 обстріли позицій захисників України.

Втрати супротивника – 101 солдат, з них 34 вбитих та 67 поранених. Також РФ втратила знищеними та пошкодженими 93 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: ББМ, дві артсистеми, дев’ять автомобілів, десять одиниць спецтехніки, 71 БпЛА. Знищені 89 укриттів особового складу, місце зберігання боєприпасів, місце зберігання ПММ та стартовий майданчик запуску БпЛА.

Читайте також: ГШ: на півночі Харківщини затишшя, на Куп’янському напрямку – дев’ять боїв

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 11:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник щодня втрачає на півночі Харківщини вбитими та пораненими близько сотні солдатів, тому постійно поповнює ці втрати".