Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)

На Волчанском направлении противник ожидает непогоды для проведения штурмов, однако все они заканчиваются уничтожением 90% личного состава и техники, утверждает пресс-офицер бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда с позывным «Чернило».

«Они ждут плохие погодные условия: снег, туман, какую-то непогоду, — рассказал пресс-офицер. — Они думают, что наша разведка не работает и просто идут в штурмы. Заканчиваются все они одинаково. Едет техника, подрывается на минах, отрабатывают дополнительно наши FPV-дроны, сбросы с Mavic, помогает пехота. Все штурмы заканчиваются тем, что 90% личного состава и техники уничтожены. Нет никакого продвижения. На нашем направлении мы стабильно, положительно отрабатываем по врагу».

По словам Чернило, артиллерийские столкновения в Волчанске происходят едва ли не ежеминутно.

«Если брать окраины города, также систематически враг пытается накаты делать механизированные, задействовать малые штурмовые группы. А дроны помогают находить, уничтожать и обезвреживать врага… Если брать сам город Волчанск, то это КАБы и артиллерия. Они просто стирают город с лица земли. От него уже ничего не осталось. Оккупанты находятся исключительно в подвалах, просто ходить по городу нереально», — добавил пресс-офицер.

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