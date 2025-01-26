Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)
На Волчанском направлении противник ожидает непогоды для проведения штурмов, однако все они заканчиваются уничтожением 90% личного состава и техники, утверждает пресс-офицер бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда с позывным «Чернило».
«Они ждут плохие погодные условия: снег, туман, какую-то непогоду, — рассказал пресс-офицер. — Они думают, что наша разведка не работает и просто идут в штурмы. Заканчиваются все они одинаково. Едет техника, подрывается на минах, отрабатывают дополнительно наши FPV-дроны, сбросы с Mavic, помогает пехота. Все штурмы заканчиваются тем, что 90% личного состава и техники уничтожены. Нет никакого продвижения. На нашем направлении мы стабильно, положительно отрабатываем по врагу».
По словам Чернило, артиллерийские столкновения в Волчанске происходят едва ли не ежеминутно.
«Если брать окраины города, также систематически враг пытается накаты делать механизированные, задействовать малые штурмовые группы. А дроны помогают находить, уничтожать и обезвреживать врага… Если брать сам город Волчанск, то это КАБы и артиллерия. Они просто стирают город с лица земли. От него уже ничего не осталось. Оккупанты находятся исключительно в подвалах, просто ходить по городу нереально», — добавил пресс-офицер.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении противник ожидает непогоды для проведения штурмов, однако все они заканчиваются уничтожением 90% личного состава и техники".