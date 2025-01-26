Live
  • Вс 26.01.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)

Фронт 21:03   26.01.2025
Елена Нагорная
Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео) Скриншот

На Волчанском направлении противник ожидает непогоды для проведения штурмов, однако все они заканчиваются уничтожением 90% личного состава и техники, утверждает пресс-офицер бригады «Форпост» Краматорского пограничного отряда с позывным «Чернило».

«Они ждут плохие погодные условия: снег, туман, какую-то непогоду, — рассказал пресс-офицер. — Они думают, что наша разведка не работает и просто идут в штурмы. Заканчиваются все они одинаково. Едет техника, подрывается на минах, отрабатывают дополнительно наши FPV-дроны, сбросы с Mavic, помогает пехота. Все штурмы заканчиваются тем, что 90% личного состава и техники уничтожены. Нет никакого продвижения. На нашем направлении мы стабильно, положительно отрабатываем по врагу».

По словам Чернило, артиллерийские столкновения в Волчанске происходят едва ли не ежеминутно.

«Если брать окраины города, также систематически враг пытается накаты делать механизированные, задействовать малые штурмовые группы. А дроны помогают находить, уничтожать и обезвреживать врага… Если брать сам город Волчанск, то это КАБы и артиллерия. Они просто стирают город с лица земли. От него уже ничего не осталось. Оккупанты находятся исключительно в подвалах, просто ходить по городу нереально», — добавил пресс-офицер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Военные РФ продвинулись за Оскол на Харьковщине благодаря туману — НГУ (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 января: бомбардировка Купянска, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 26 января: бомбардировка Купянска, атака БпЛА
26.01.2025, 18:55
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
25.01.2025, 21:35
Двое жителей Харьковщины заблудились в заснеженных горах и не дошли до Румынии
Двое жителей Харьковщины заблудились в заснеженных горах и не дошли до Румынии
26.01.2025, 20:01
«Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине
«Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине
26.01.2025, 13:22
Военные РФ продвинулись за Оскол на Харьковщине благодаря туману — НГУ (видео)
Военные РФ продвинулись за Оскол на Харьковщине благодаря туману — НГУ (видео)
26.01.2025, 17:34
Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)
Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)
26.01.2025, 21:03

Новости по теме:

22:01
Россияне штурмуют Волчанск по трупам своих под прикрытием дождя и снега 📹
18:31
Большая угроза для Волчанска: подробно в обзоре фронта от МГ «Объектив»
10:37
Враг немного отошел: линия фронта на Волчанском направлении изменилась
11:15
Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины
09:37
Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг

Вы читали новость: «Россияне в Волчанске находятся исключительно в подвалах — пограничники (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 21:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении противник ожидает непогоды для проведения штурмов, однако все они заканчиваются уничтожением 90% личного состава и техники".