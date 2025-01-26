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Окупанти у Вовчанську знаходяться суто у підвалах – прикордонники (відео)

Фронт 21:03   26.01.2025
Олена Нагорна
Окупанти у Вовчанську знаходяться суто у підвалах – прикордонники (відео) Скриншот

На Вовчанському напрямку супротивник очікує на негоду для проведення штурмів, проте всі вони закінчуються знищенням 90% особового складу та техніки, стверджує пресофіцер бригади «Форпост» Краматорського прикордонного загону з позивним «Чорнило».

“Вони чекають погані погодні умови: сніг, туман, якусь негоду, – розповів пресофіцер. – Вони думають, що наша розвідка не працює і просто йдуть в штурми. Закінчуються всі однаково. Їде техніка, підривається на мінах, відпрацьовують додатково наші FPV-дрони, скиди з Mavic, допомагає піхота. Усі штурми закінчуються тим, що 90% особового складу і техніки знищені. Немає ніякого просування. На нашому напрямку ми стабільно, позитивно відпрацьовуємо по ворогу”.

За словами Чорнила, артилерійські сутички у Вовчанську відбуваються чи не щохвилини.

“Якщо брати околиці міста, також систематично ворог намагається накати робити механізовані, задіювати малі штурмові групи. А дрони допомагають знаходити, знищувати та знешкоджувати ворога… Якщо брати саме місто Вовчанськ, то це КАБи та артилерія. Вони просто стирають місто з лиця землі. Від нього вже нічого не залишилося. Окупанти знаходяться суто у підвалах, просто ходити по місту нереально”, – додав пресофіцер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 21:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку супротивник очікує на негоду для проведення штурмів, проте всі вони закінчуються знищенням 90% особового складу та техніки".