Обломки БпЛА нашли в центре Балаклеи: о чем не предупредили жителей

30 января ночью в центральной части города Балаклея в Харьковской области возле жилого здания упал вражеский беспилотник.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«После обследования обломков силами взрыво-технической службы было срочно без предупреждения населения принято решение об обезвреживании части обломков БпЛА на месте падения с соблюдением соответствующих мер безопасности для жителей города и окружающих домов», — говорится в сообщении.

Отметим, около 10:00 россияне ударили по Харькову. БпЛА «Молния» прилетел по частному сектору в Холодногорском районе, сообщал мэр города Игорь Терехова. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс.