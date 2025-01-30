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Обломки БпЛА нашли в центре Балаклеи: о чем не предупредили жителей

Общество 13:18   30.01.2025
Виктория Яковенко
Обломки БпЛА нашли в центре Балаклеи: о чем не предупредили жителей Фото: Балаклейская ГВА

30 января ночью в центральной части города Балаклея в Харьковской области возле жилого здания упал вражеский беспилотник.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«После обследования обломков силами взрыво-технической службы было срочно без предупреждения населения принято решение об обезвреживании части обломков БпЛА на месте падения с соблюдением соответствующих мер безопасности для жителей города и окружающих домов», — говорится в сообщении.

Отметим, около 10:00 россияне ударили по Харькову. БпЛА «Молния» прилетел по частному сектору в Холодногорском районе, сообщал мэр города Игорь Терехова. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 января ночью в центральной части города Балаклея в Харьковской области возле жилого здания упал вражеский беспилотник.".