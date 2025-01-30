Уламки БпЛА знайшли у центрі Балаклії: про що не попередили жителів

30 січня вночі у центральній частині міста Балаклія на Харківщині біля житлової будівлі впав ворожий безпілотник.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Після обстеження уламків силами вибухотехнічної служби було терміново без попередження населення ухвалено рішення про знешкодження частини уламків БпЛА на місці падіння з дотриманням відповідних заходів безпеки для мешканців міста та навколишніх будинків», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, близько 10:00 росіяни вдарили по Харкову. БпЛА «Молния» прилетів приватним сектором у Холодногірському районі, повідомляв мер міста Ігор Терехова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.