Задушила мужа пеленкой во время пьяной ссоры: харьковчанка «сядет» на 10 лет
Суд признал виновной в убийстве мужа 39-летнюю харьковчанку, пишут в облпрокуратуре.
По данным следствия, убийство произошло еще 27 июня 2022 года на улице Силикатной (на момент инцидента – Достоевского) в Харькове. Супружеская пара выпивала, когда между ними возник конфликт.
«В ходе ссоры женщина, находясь позади своего мужа, накинула ему на шею детскую пеленку, затянула ее и держала, пока мужчина не перестал подавать признаки жизни. Убитому было 38 лет», – уточнили правоохранители.
После чего женщина позвонила своему отцу и рассказала о произошедшем. Тот пообещал взять вину на себя – после прибытия копов он сдержал слово и начал убеждать полицейских, что именно он задушил зятя. Но уверял, что использовал для этого кухонное полотенце.
«Однако эта версия не нашла подтверждения. Во время судебного разбирательства обвиняемая вина не признала и настаивала, что взыскивала на шее мужа пеленку, чтобы успокоить, не ставя своей целью убивать», – отметили в прокуратуре.
Женщина получила десять лет тюрьмы. На данный момент продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 11:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновной в убийстве мужа 39-летнюю харьковчанку, пишут в облпрокуратуре.".