Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років

Суд визнав винною у вбивстві чоловіка 39-річну харків’янку, пишуть в облпрокуратурі.

За даними слідства, вбивство сталося ще 27 червня 2022 року на вулиці Силікатній (на момент інциденту – Достоєвського) у Харкові. Подружжя випивало, коли між ними виник конфлікт.

“У ході сварки жінка, перебуваючи позаду свого чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя. Вбитому було 38 років“, – уточнили правоохоронці.

Після чого жінка зателефонувала своєму батькові та розповіла про те, що сталося. Той пообіцяв взяти провину на себе – після прибуття копів він дотримався слова і почав переконувати поліцейських, що саме він задушив зятя. Але запевняв, що використав для цього кухонний рушник.

“Однак ця версія не знайшла підтвердження. Під час судового розгляду обвинувачена вину не визнала і наполягала, що стягувала на шиї чоловіка пелюшку, щоб заспокоїти, не маючи на меті його вбивати”, – зазначили у прокуратурі.

Врешті жінка отримала десять років в’язниці. Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку.