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Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років

Події 11:48   30.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років

Суд визнав винною у вбивстві чоловіка 39-річну харків’янку, пишуть в облпрокуратурі.

За даними слідства, вбивство сталося ще 27 червня 2022 року на вулиці Силікатній (на момент інциденту – Достоєвського) у Харкові. Подружжя випивало, коли між ними виник конфлікт.

У ході сварки жінка, перебуваючи позаду свого чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя. Вбитому було 38 років“, – уточнили правоохоронці.

Після чого жінка зателефонувала своєму батькові та розповіла про те, що сталося. Той пообіцяв взяти провину на себе – після прибуття копів він дотримався слова і почав переконувати поліцейських, що саме він задушив зятя. Але запевняв, що використав для цього кухонний рушник.

“Однак ця версія не знайшла підтвердження. Під час судового розгляду обвинувачена вину не визнала і наполягала, що стягувала на шиї чоловіка пелюшку, щоб заспокоїти, не маючи на меті його вбивати”, – зазначили у прокуратурі.

Врешті жінка отримала десять років в’язниці. Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 11:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною у вбивстві чоловіка 39-річну харків’янку, пишуть в облпрокуратурі.".