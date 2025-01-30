Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років
Суд визнав винною у вбивстві чоловіка 39-річну харків’янку, пишуть в облпрокуратурі.
За даними слідства, вбивство сталося ще 27 червня 2022 року на вулиці Силікатній (на момент інциденту – Достоєвського) у Харкові. Подружжя випивало, коли між ними виник конфлікт.
“У ході сварки жінка, перебуваючи позаду свого чоловіка, накинула йому на шию дитячу пелюшку, затягнула її та тримала доти, доки чоловік не перестав подавати ознаки життя. Вбитому було 38 років“, – уточнили правоохоронці.
Після чого жінка зателефонувала своєму батькові та розповіла про те, що сталося. Той пообіцяв взяти провину на себе – після прибуття копів він дотримався слова і почав переконувати поліцейських, що саме він задушив зятя. Але запевняв, що використав для цього кухонний рушник.
“Однак ця версія не знайшла підтвердження. Під час судового розгляду обвинувачена вину не визнала і наполягала, що стягувала на шиї чоловіка пелюшку, щоб заспокоїти, не маючи на меті його вбивати”, – зазначили у прокуратурі.
Врешті жінка отримала десять років в’язниці. Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку.
Читайте також: Росіянин вивіз дівчину з Харківщини до РФ, де ґвалтував і зробив рабинею
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: задушила, прокуратура, убийство, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Задушила чоловіка пелюшкою під час сварки: харків’янка “сяде” на 10 років»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 11:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винною у вбивстві чоловіка 39-річну харків’янку, пишуть в облпрокуратурі.".