Беседы с копами не помогли: подозрение получил домашний тиран на Харьковщине
Подозрение вручили 47-летнему жителю Савинской громады, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Его жена неоднократно обращалась в полицию, сообщая об угрозах и унижениях со стороны мужа. Правоохранители же регулярно проводили с ним профилактические беседы, выписывали штрафы и предупреждали о возможной уголовной ответственности. Однако, констатируют копы, ничего из этого не помогло.
«В течение последнего года 47-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за угрозы физическим насилием, унижение жены и нецензурную брань в ее сторону в соответствии со ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако он систематически игнорировал меры влияния и продолжал обижать жену», – пишут в полиции.
Теперь ему вручили подозрение и открыли уголовное производство. Мужчина может «сесть» на два года, добавили полицейские.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: домашний тиран, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 11:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили 47-летнему жителю Савинской громады, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".