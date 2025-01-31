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Беседы с копами не помогли: подозрение получил домашний тиран на Харьковщине

Происшествия 11:46   31.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Беседы с копами не помогли: подозрение получил домашний тиран на Харьковщине

Подозрение вручили 47-летнему жителю Савинской громады, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Его жена неоднократно обращалась в полицию, сообщая об угрозах и унижениях со стороны мужа. Правоохранители же регулярно проводили с ним профилактические беседы, выписывали штрафы и предупреждали о возможной уголовной ответственности. Однако, констатируют копы, ничего из этого не помогло.

«В течение последнего года 47-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за угрозы физическим насилием, унижение жены и нецензурную брань в ее сторону в соответствии со ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако он систематически игнорировал меры влияния и продолжал обижать жену», – пишут в полиции.

Теперь ему вручили подозрение и открыли уголовное производство. Мужчина может «сесть» на два года, добавили полицейские.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 11:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили 47-летнему жителю Савинской громады, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".