Беседы с копами не помогли: подозрение получил домашний тиран на Харьковщине

Подозрение вручили 47-летнему жителю Савинской громады, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Его жена неоднократно обращалась в полицию, сообщая об угрозах и унижениях со стороны мужа. Правоохранители же регулярно проводили с ним профилактические беседы, выписывали штрафы и предупреждали о возможной уголовной ответственности. Однако, констатируют копы, ничего из этого не помогло.

«В течение последнего года 47-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за угрозы физическим насилием, унижение жены и нецензурную брань в ее сторону в соответствии со ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако он систематически игнорировал меры влияния и продолжал обижать жену», – пишут в полиции.

Теперь ему вручили подозрение и открыли уголовное производство. Мужчина может «сесть» на два года, добавили полицейские.