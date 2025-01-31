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Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині

Події 11:46   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині

Підозру вручили 47-річному жителю Савинської громади, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.

Його дружина неодноразово зверталася до поліції, повідомляючи про погрози та приниження з боку чоловіка. Правоохоронці ж регулярно проводили з ним профілактичні бесіди, виписували штрафи та попереджали про можливу кримінальну відповідальність. Проте, констатують копи, нічого із цього не допомогло.

“Протягом останнього року 47-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження дружини та нецензурну лайку в її бік відповідно до ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак він систематично ігнорував заходи впливу і продовжував кривдити дружину“, – пишуть у поліції.

Тепер йому вручили підозру та відкрили кримінальне провадження. Чоловік може “сісти” на два роки, додали поліцейські.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 11:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру вручили 47-річному жителю Савинської громади, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.".