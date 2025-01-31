Бесіди з копами не допомогли: підозру отримав домашній тиран на Харківщині
Підозру вручили 47-річному жителю Савинської громади, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.
Його дружина неодноразово зверталася до поліції, повідомляючи про погрози та приниження з боку чоловіка. Правоохоронці ж регулярно проводили з ним профілактичні бесіди, виписували штрафи та попереджали про можливу кримінальну відповідальність. Проте, констатують копи, нічого із цього не допомогло.
“Протягом останнього року 47-річний чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за погрози фізичним насильством, приниження дружини та нецензурну лайку в її бік відповідно до ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак він систематично ігнорував заходи впливу і продовжував кривдити дружину“, – пишуть у поліції.
Тепер йому вручили підозру та відкрили кримінальне провадження. Чоловік може “сісти” на два роки, додали поліцейські.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: домашний тиран, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 11:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру вручили 47-річному жителю Савинської громади, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.".