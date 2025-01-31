Пошла гулять и не вернулась – полицейские Харьковщины искали девочку
В Харьковской области полицейские в течение часа разыскали подростка, сообщила Нацполиция.
Об исчезновении сообщила мать девочки 31 января в 10.05. Женщина из села Донец Изюмского района рассказала, что ее 13-летняя дочь находилась у бабушки в поселке Слобожанское. Накануне вечером подросток пошла гулять с друзьями и не вернулась. Самостоятельно родственники не смогли разыскать девушку.
Выяснилось, что она осталась на ночлег у подруги и не предупредила об этом своих родителей. Полицейские вернули ее домой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, ушла из дома и не вернулась, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские в течение часа разыскали подростка, сообщила Нацполиция.".