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Пошла гулять и не вернулась – полицейские Харьковщины искали девочку

Происшествия 19:07   31.01.2025
Оксана Якушко
Пошла гулять и не вернулась – полицейские Харьковщины искали девочку

В Харьковской области полицейские в течение часа разыскали подростка, сообщила Нацполиция.

Об исчезновении сообщила мать девочки 31 января в 10.05. Женщина из села Донец Изюмского района рассказала, что ее 13-летняя дочь находилась у бабушки в поселке Слобожанское. Накануне вечером подросток пошла гулять с друзьями и не вернулась. Самостоятельно родственники не смогли разыскать девушку.

Выяснилось, что она осталась на ночлег у подруги и не предупредила об этом своих родителей. Полицейские вернули ее домой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские в течение часа разыскали подростка, сообщила Нацполиция.".