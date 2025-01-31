Пошла гулять и не вернулась – полицейские Харьковщины искали девочку

В Харьковской области полицейские в течение часа разыскали подростка, сообщила Нацполиция.

Об исчезновении сообщила мать девочки 31 января в 10.05. Женщина из села Донец Изюмского района рассказала, что ее 13-летняя дочь находилась у бабушки в поселке Слобожанское. Накануне вечером подросток пошла гулять с друзьями и не вернулась. Самостоятельно родственники не смогли разыскать девушку.

Выяснилось, что она осталась на ночлег у подруги и не предупредила об этом своих родителей. Полицейские вернули ее домой.