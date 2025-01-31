Пішла гуляти й не повернулася – поліціянти Харківщини шукали дівчину

У Харківській області поліціянти упродовж години розшукали підлітку, повідомила Нацполіція.

Про зникнення дитини повідомила мати дівчинки 31 січня о 10:05. Жінка з села Донець Ізюмського району розповіла, що її 13-річна донька перебувала у бабусі в селищі Слобожанське. Напередодні ввечері підлітка пішла гуляти з друзями та не повернулась. Самостійно родичі не змогли розшукати дівчину.

З’ясувалося, дівчина залишилася на ночівлю у подруги і не попередила про це своїх батьків. Поліціянти повернули її додому.