Пішла гуляти й не повернулася – поліціянти Харківщини шукали дівчину
У Харківській області поліціянти упродовж години розшукали підлітку, повідомила Нацполіція.
Про зникнення дитини повідомила мати дівчинки 31 січня о 10:05. Жінка з села Донець Ізюмського району розповіла, що її 13-річна донька перебувала у бабусі в селищі Слобожанське. Напередодні ввечері підлітка пішла гуляти з друзями та не повернулась. Самостійно родичі не змогли розшукати дівчину.
З’ясувалося, дівчина залишилася на ночівлю у подруги і не попередила про це своїх батьків. Поліціянти повернули її додому.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполиция, ушла из дома и не вернулась, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 19:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліціянти упродовж години розшукали підлітку, повідомила Нацполіція.".