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Днем небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 4 февраля

Погода 18:03   03.02.2025
Елена Нагорная
Днем небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в Харькове и области ночью существенных осадков не прогнозируют, днем будет снежить. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

«Вследствие проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера, в течение ближайших дней произойдет постепенное снижение температурного фона, — сообщил синоптик Игорь Кибальчич на «Метеопрог«. — Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега, на юге страны местами с дождем».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 18:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 4 февраля, в Харькове и области ночью существенных осадков не прогнозируют, днем будет снежить. На дорогах местами гололед.".