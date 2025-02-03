Днем небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 4 февраля
Во вторник, 4 февраля, в Харькове и области ночью существенных осадков не прогнозируют, днем будет снежить. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
«Вследствие проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера, в течение ближайших дней произойдет постепенное снижение температурного фона, — сообщил синоптик Игорь Кибальчич на «Метеопрог«. — Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега, на юге страны местами с дождем».
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 18:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 4 февраля, в Харькове и области ночью существенных осадков не прогнозируют, днем будет снежить. На дорогах местами гололед.".