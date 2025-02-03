Днем небольшой снег: прогноз погоды в Харькове и области на 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в Харькове и области ночью существенных осадков не прогнозируют, днем будет снежить. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов мороза, днем — от 0 до 2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, дневная — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

«Вследствие проникновения на территорию восточной и юго-восточной Европы холодного арктического воздуха с севера, в течение ближайших дней произойдет постепенное снижение температурного фона, — сообщил синоптик Игорь Кибальчич на «Метеопрог«. — Похолодание будет сопровождаться периодическим выпадением снега и мокрого снега, на юге страны местами с дождем».