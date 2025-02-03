Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого
У вівторок, 4 лютого, у Харкові та області вночі істотних опадів не прогнозують, удень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
“Внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі, протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону, – повідомив синоптик Ігор Кібальчич на “Метеопрозі“. – Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 18:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 4 лютого, у Харкові та області вночі істотних опадів не прогнозують, удень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця.".