Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого

У вівторок, 4 лютого, у Харкові та області вночі істотних опадів не прогнозують, удень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів морозу, вдень – від 0 до 2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, денна – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

“Внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі, протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону, – повідомив синоптик Ігор Кібальчич на “Метеопрозі“. – Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем”.