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Две артсистемы, танк и почти сотню укрытий РФ уничтожили ВСУ на севере области

Украина 11:40   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Две артсистемы, танк и почти сотню укрытий РФ уничтожили ВСУ на севере области Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском направлении, а также потерях РФ сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли один авиаудар с применением 1 КАБ, 53 удара дронами-камикадзе, а также совершили 538 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут в ОТГВ «Харьков».

СОУ ликвидировали за сутки 72 военных ВС РФ: 29 убитых, 42 – раненых и один пленный. Кроме того, на севере области оккупанты потеряли танк, две артсистемы, десять авто, 66 БпЛА, а также 77 укрытий и стартовую площадку для запуска беспилотников.

Читайте также: РФ наступала возле Лозовой, Волчанска и Загрызово – бои прокомментировали в ГШ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 11:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении, а также потерях РФ сообщили в ОТГВ «Харьков».".