Две артсистемы, танк и почти сотню укрытий РФ уничтожили ВСУ на севере области

О боях на Харьковском направлении, а также потерях РФ сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки наши войска отбили одну атаку противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли один авиаудар с применением 1 КАБ, 53 удара дронами-камикадзе, а также совершили 538 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут в ОТГВ «Харьков».

СОУ ликвидировали за сутки 72 военных ВС РФ: 29 убитых, 42 – раненых и один пленный. Кроме того, на севере области оккупанты потеряли танк, две артсистемы, десять авто, 66 БпЛА, а также 77 укрытий и стартовую площадку для запуска беспилотников.