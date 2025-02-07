Дві артсистеми, танк і майже сотню укриттів РФ знищили ЗСУ на півночі області
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському напрямку, а також втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 1 авіаудару із застосуванням 1 КАБ, 53 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 538 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.
СОУ ліквідували за добу 72 військових ЗС РФ: 29 убитих, 42 – поранених та один полонений. Крім того, на півночі області окупанти втратили танк, дві артсистеми, десять авто, 66 БпЛА, а також 77 укриттів і стартовий майданчик для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку, а також втрати РФ повідомили в ОТУВ “Харків”.".