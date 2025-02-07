Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине

Происшествия 10:48   07.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине

Сообщение о том, что на Харьковщине погиб ребенок, получили ночью 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Родители сообщили, что ночью проснулись от звука взрыва в комнате сына. Когда пришли проверить, что случилось – нашли ребенка без признаков жизни.

«По адресу выехали работники следственно-оперативной группы, специалисты по взрывотехнической службе и криминалистической лаборатории», – отметили копы.

Предварительно специалисты установили, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.

«Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай». Следователи устанавливают происхождение боеприпаса. Продолжается досудебное расследование», – добавили правоохранители.

Напомним, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, трагедия произошла в Коротиче. Ребенок погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета. Ему было десять лет.

Читайте также: Село на Харьковщине осталось без связи из-за удара РФ – куда прилетело

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
КП «Харьковблагоустройство» прекратило деятельность: что будет с дворниками
05.02.2025, 21:14
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
07.02.2025, 10:48
Новости Харькова — главное 7 февраля: ребенок погиб в Коротиче, ночной обстрел
Новости Харькова — главное 7 февраля: ребенок погиб в Коротиче, ночной обстрел
07.02.2025, 11:47
Село на Харьковщине осталось без связи из-за удара РФ – куда прилетело
Село на Харьковщине осталось без связи из-за удара РФ – куда прилетело
07.02.2025, 09:37
Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 февраля: какой праздник и день в истории
07.02.2025, 06:00
Нелегальный покер-клуб «накрыли» в Харькове: изъято более 121 тыс. грн (фото)
Нелегальный покер-клуб «накрыли» в Харькове: изъято более 121 тыс. грн (фото)
07.02.2025, 12:10

Новости по теме:

07:13
Ночные «прилеты» в Харькове: РФ обстреляла один из наибольших рынков города
12:33
Взрыв раздался в громаде под Харьковом: что это было
17:24
Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
13:30
Взрыв в Харькове ночью: «прилет» БпЛА был по текстильному предприятию
21:00
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты

Вы читали новость: «Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 10:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о том, что на Харьковщине погиб ребенок, получили ночью 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".