Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине
Сообщение о том, что на Харьковщине погиб ребенок, получили ночью 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Родители сообщили, что ночью проснулись от звука взрыва в комнате сына. Когда пришли проверить, что случилось – нашли ребенка без признаков жизни.
«По адресу выехали работники следственно-оперативной группы, специалисты по взрывотехнической службе и криминалистической лаборатории», – отметили копы.
Предварительно специалисты установили, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.
«Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай». Следователи устанавливают происхождение боеприпаса. Продолжается досудебное расследование», – добавили правоохранители.
Напомним, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, трагедия произошла в Коротиче. Ребенок погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета. Ему было десять лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, дитина, коротич, погиб, ребенок, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 10:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение о том, что на Харьковщине погиб ребенок, получили ночью 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".