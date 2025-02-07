Мальчик подорвался ночью в своей комнате: подробности трагедии на Харьковщине

Сообщение о том, что на Харьковщине погиб ребенок, получили ночью 7 февраля, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Родители сообщили, что ночью проснулись от звука взрыва в комнате сына. Когда пришли проверить, что случилось – нашли ребенка без признаков жизни.

«По адресу выехали работники следственно-оперативной группы, специалисты по взрывотехнической службе и криминалистической лаборатории», – отметили копы.

Предварительно специалисты установили, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.

«Следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «несчастный случай». Следователи устанавливают происхождение боеприпаса. Продолжается досудебное расследование», – добавили правоохранители.

Напомним, по данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, трагедия произошла в Коротиче. Ребенок погиб вследствие подрыва взрывоопасного предмета. Ему было десять лет.