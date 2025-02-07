Live
  • Пт 07.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині

Події 10:48   07.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині

Повідомлення про те, що на Харківщині загинула дитина, отримали вночі 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.

Батьки повідомили, що вночі прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина. Коли прийшли перевірити, що трапилося, знайшли дитину без ознак життя.

“За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічної служби та криміналістичної лабораторії”, – зазначили копи.

Попередньо фахівці встановили, що здетонував підривач А670 до снарядів.

“Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Слідчі встановлюють походження боєприпасу. Триває досудове розслідування”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, трагедія сталася у Коротичі. Дитина загинула внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Хлопчику було десять років.

Читайте також: Село на Харківщині залишилося без зв’язку через удар РФ – куди прилетіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дві артсистеми, танк і майже сотню укриттів РФ знищили ЗСУ на півночі області
Дві артсистеми, танк і майже сотню укриттів РФ знищили ЗСУ на півночі області
07.02.2025, 11:40
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 лютого: яке свято та день в історії
07.02.2024, 06:00
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
05.02.2025, 20:39
Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги
Готова до роботи: у Харкові схвалили введення в експлуатацію нової тривоги
07.02.2025, 11:29
Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині
Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині
07.02.2025, 10:48
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
“Сьогодні, 15 хвилин тому закінчився бій”: про результати розповіли в Ахіллесі
07.02.2025, 10:17

Новини за темою:

07:13
Нічні “прильоти” у Харкові: РФ обстріляла один із найбільших ринків міста
12:33
Вибух пролунав у громаді під Харковом: що це було
17:24
Новини Харкова — головне 2 лютого: в Харкові пролунав вибух, пожежа на складі
13:30
Вибух чули в Харкові вночі: був “приліт” БпЛА по текстильному підприємству
21:00
Новини Харкова — головне за 1 лютого: “прильоти” в Харкові та неокоммуністи

Ви читали новину: «Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 10:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про те, що на Харківщині загинула дитина, отримали вночі 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.".