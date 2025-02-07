Хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті: подробиці трагедії на Харківщині

Повідомлення про те, що на Харківщині загинула дитина, отримали вночі 7 лютого, пишуть в облуправлінні Нацполіції Харківської області.

Батьки повідомили, що вночі прокинулися від звуку вибуху в кімнаті сина. Коли прийшли перевірити, що трапилося, знайшли дитину без ознак життя.

“За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи, спеціалісти вибухотехнічної служби та криміналістичної лабораторії”, – зазначили копи.

Попередньо фахівці встановили, що здетонував підривач А670 до снарядів.

“Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Слідчі встановлюють походження боєприпасу. Триває досудове розслідування”, – додали правоохоронці.

Нагадаємо, за даними облуправління ДСНС у Харківській області, трагедія сталася у Коротичі. Дитина загинула внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Хлопчику було десять років.