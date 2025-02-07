Россияне атаковали Купянск БпЛА «Молния»: ранена девушка (фото)
Ударные беспилотники РФ, предварительно «Молния», атаковали город Купянск Харьковской области после полудня 7 февраля.
Как сообщают в областной прокуратуре, около 12:00 дрон повредил помещение кафе. Ориентировочно в 14:00 в результате повторной атаки на город осколочное ранение получила 20-летняя девушка. Повреждены жилые дома.
Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, купянск, молния;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники РФ, предварительно «Молния», атаковали город Купянск Харьковской области после полудня 7 февраля. ".