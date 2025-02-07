Россияне атаковали Купянск БпЛА «Молния»: ранена девушка (фото)

Ударные беспилотники РФ, предварительно «Молния», атаковали город Купянск Харьковской области после полудня 7 февраля.

Как сообщают в областной прокуратуре, около 12:00 дрон повредил помещение кафе. Ориентировочно в 14:00 в результате повторной атаки на город осколочное ранение получила 20-летняя девушка. Повреждены жилые дома.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).