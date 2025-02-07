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Россияне атаковали Купянск БпЛА «Молния»: ранена девушка (фото)

Происшествия 21:11   07.02.2025
Елена Нагорная
Россияне атаковали Купянск БпЛА «Молния»: ранена девушка (фото)

Ударные беспилотники РФ, предварительно «Молния», атаковали город Купянск Харьковской области после полудня 7 февраля. 

Как сообщают в областной прокуратуре, около 12:00 дрон повредил помещение кафе. Ориентировочно в 14:00 в результате повторной атаки на город осколочное ранение получила 20-летняя девушка. Повреждены жилые дома.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Удар БпЛА "Молния" по Купянску 7 февраля 2025 года

Удар БпЛА "Молния" по Купянску 7 февраля 2025 года

Удар БпЛА "Молния" по Купянску 7 февраля 2025 года

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные беспилотники РФ, предварительно «Молния», атаковали город Купянск Харьковской области после полудня 7 февраля. ".