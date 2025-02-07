Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)

Ударні безпілотники РФ, попередньо “Молния”, атакували місто Куп’янськ Харківської області після полудня 7 лютого.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 12:00 дрон пошкодив приміщення кафе. Орієнтовно о 14:00 внаслідок повторної атаки на місто осколкове поранення отримала 20-річна дівчина. Пошкоджені житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).