Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)
Ударні безпілотники РФ, попередньо “Молния”, атакували місто Куп’янськ Харківської області після полудня 7 лютого.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 12:00 дрон пошкодив приміщення кафе. Орієнтовно о 14:00 внаслідок повторної атаки на місто осколкове поранення отримала 20-річна дівчина. Пошкоджені житлові будинки.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, куп'янск, молния;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні безпілотники РФ, попередньо “Молния”, атакували місто Куп’янськ Харківської області після полудня 7 лютого.".