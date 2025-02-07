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Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)

Події 21:11   07.02.2025
Олена Нагорна
Росіяни атакували Куп’янськ БпЛА «Молния»: поранена дівчина (фото)

Ударні безпілотники РФ, попередньо “Молния”, атакували місто Куп’янськ Харківської області після полудня 7 лютого. 

Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 12:00 дрон пошкодив приміщення кафе. Орієнтовно о 14:00 внаслідок повторної атаки на місто осколкове поранення отримала 20-річна дівчина. Пошкоджені житлові будинки.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Удар БпЛА "Блискавка" по Куп'янську 7 лютого 2025 року

Удар БпЛА "Блискавка" по Куп'янську 7 лютого 2025 року

Удар БпЛА "Блискавка" по Куп'янську 7 лютого 2025 року

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 21:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні безпілотники РФ, попередньо “Молния”, атакували місто Куп’янськ Харківської області після полудня 7 лютого.".