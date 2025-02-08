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15 КАБов и 10 НАР прилетели по северу Харьковщины за сутки – ВСУ

Фронт 12:02   08.02.2025
Виктория Яковенко
15 КАБов и 10 НАР прилетели по северу Харьковщины за сутки – ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

О ситуации на фронте на севере Харьковщины рассказали в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке за сутки.

За прошедшие сутки СОУ отбили одну атаку противника в районе Волчанска. Оккупанты нанесли шесть авиаударов с применением 15 КАБ и 10 НАР, 67 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 448 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага за прошедшие сутки составили 44 человека, из них безвозвратные – 11, санитарные – 33, отметили украинские защитники.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 65 единиц вооружения и военной техники, в частности: боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, пять автомобилей, пять единиц спецтехники, средство РЭБ и 50 БпЛА.

Уничтожены: 84 укрытия для личного состава и два места хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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08.02.2025, 12:02

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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2025 в 12:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на севере Харьковщины рассказали в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке за сутки.".