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15 КАБів та 10 НАР прилетіли по півночі Харківщини за добу – ЗСУ

Фронт 12:02   08.02.2025
Вікторія Яковенко
15 КАБів та 10 НАР прилетіли по півночі Харківщини за добу – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини розповіли в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.

Минулої доби СОУ відбили одну атаку супротивника в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із застосуванням 15 КАБ та 10 НАР, 67 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 448 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 44 особи, з них безповоротні – 11, санітарні – 33, зазначили українські захисники.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: бойову броньовану машину, три артилерійські системи, п’ять автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 50 БпЛА.

Знищено: 84 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 12:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини розповіли в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.".