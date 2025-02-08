15 КАБів та 10 НАР прилетіли по півночі Харківщини за добу – ЗСУ

Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини розповіли в ОТУВ «Харків» у традиційному зведенні за добу.

Минулої доби СОУ відбили одну атаку супротивника в районі Вовчанська. Окупанти завдали шість авіаударів із застосуванням 15 КАБ та 10 НАР, 67 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 448 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 44 особи, з них безповоротні – 11, санітарні – 33, зазначили українські захисники.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: бойову броньовану машину, три артилерійські системи, п’ять автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 50 БпЛА.

Знищено: 84 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.