ISW: РФ прорвалась на Купянском направлении, что на других участках фронта

Об успехах оккупантов на Купянщине сообщили аналитики Институте Изучения войны (ISW).

В частности, на полученных геолокационных кадрах видно, как россияне продвинулись на запад и северо-восток от Западного. В то же время бои продолжались и на других участках на Купянском направлении – в том числе, в районе Петропавловки.

А вот на Боровском направлении линия фронта осталась без изменений, пишут в ISW. Хотя россияне и пытались штурмовать украинские позиции.

«Российские войска 7 и 8 февраля вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Лозовой, к востоку от Боровой в районе Копанок и к юго-востоку от Боровой в районе Новоегоровки», – отметили аналитики.

Ситуация на севере Харьковщины также осталась прежней, добиться каких-либо успехов в ходе штурмов оккупантам так и не удалось.