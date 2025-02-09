ISW: РФ прорвалась на Купянском направлении, что на других участках фронта
Об успехах оккупантов на Купянщине сообщили аналитики Институте Изучения войны (ISW).
В частности, на полученных геолокационных кадрах видно, как россияне продвинулись на запад и северо-восток от Западного. В то же время бои продолжались и на других участках на Купянском направлении – в том числе, в районе Петропавловки.
А вот на Боровском направлении линия фронта осталась без изменений, пишут в ISW. Хотя россияне и пытались штурмовать украинские позиции.
«Российские войска 7 и 8 февраля вели наступательные действия к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово и Лозовой, к востоку от Боровой в районе Копанок и к юго-востоку от Боровой в районе Новоегоровки», – отметили аналитики.
Ситуация на севере Харьковщины также осталась прежней, добиться каких-либо успехов в ходе штурмов оккупантам так и не удалось.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, атаки, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах оккупантов на Купянщине сообщили аналитики Институте Изучения войны (ISW).".