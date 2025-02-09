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ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту

Україна 07:32   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту

Про успіхи окупантів на Куп’янщині повідомили аналітики Інституту Вивчення війни (ISW).

Зокрема, на отриманих геолокаційних кадрах видно, як росіяни просунулися на захід та північний схід від Западного. Водночас бої тривали і на інших ділянках на Куп’янському напрямку – зокрема, в районі Петропавлівки.

А ось на Борівському напрямку лінія фронту залишилася без змін, пишуть в ISW. Хоча росіяни і намагалися штурмувати українські позиції.

“Російські війська 7 і 8 лютого вели наступальні дії на північний схід від Борової в районі Загризового і Лозової, на схід від Борової в районі Копанок і на південний схід від Борової в районі Новоєгорівки”, – зазначили аналітики.

Ситуація на півночі Харківщини також залишилася незмінною, досягти яких-небудь успіхів у ході штурмів окупантам так і не вдалося.

Читайте також: «Варто підготуватися»: де РФ може спробувати прорватися на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 07:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи окупантів на Куп’янщині повідомили аналітики Інституту Вивчення війни (ISW).".