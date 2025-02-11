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Ранен мужчина – россияне били по Купянскому району Харьковщины

Происшествия 22:08   11.02.2025
Оксана Якушко
Ранен мужчина – россияне били по Купянскому району Харьковщины

11 февраля около 18.00 россияне обстреляли село Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела ранен 54-летний мужчина. Повреждены частные дома.

В селе Моначиновка Купянского района сегодня около 10:00 под вражеский обстрел попал автомобиль экстренной медицинской помощи. В машине выбиты окна и пробиты двери.

Предварительно, по населенным пунктам россияне били из РСЗО «Град».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 22:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля около 18.00 россияне обстреляли село Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".