Ранен мужчина – россияне били по Купянскому району Харьковщины

11 февраля около 18.00 россияне обстреляли село Кутьковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела ранен 54-летний мужчина. Повреждены частные дома.

В селе Моначиновка Купянского района сегодня около 10:00 под вражеский обстрел попал автомобиль экстренной медицинской помощи. В машине выбиты окна и пробиты двери.

Предварительно, по населенным пунктам россияне били из РСЗО «Град».