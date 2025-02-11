Поранений чоловік – росіяни гатили по Куп’янському району Харківщини
11 лютого близько 18:00 росіяни обстріляли село Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок обстрілу поранений 54-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки.
У селі Моначинівка Куп’янського району сьогодні близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У машині вибиті вікна та пробиті двері.
Попередньо, по населених пунктах росіяни били з РСЗВ «Град».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, росіяни, РСЗО "Град", Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 22:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 лютого близько 18:00 росіяни обстріляли село Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".