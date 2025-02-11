Поранений чоловік – росіяни гатили по Куп’янському району Харківщини

11 лютого близько 18:00 росіяни обстріляли село Кутьківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу поранений 54-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки.

У селі Моначинівка Куп’янського району сьогодні близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У машині вибиті вікна та пробиті двері.

Попередньо, по населених пунктах росіяни били з РСЗВ «Град».