Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля
Фото: Василий Голосный
В четверг, 13 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов мороза, днем — от 1 до 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 9 до 14 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 мороза.
Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 13 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.".