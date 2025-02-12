Live
  • Ср 12.02.2025
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.67
  • EUR 43.01

Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля

Погода 18:37   12.02.2025
Елена Нагорная
Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля Фото: Василий Голосный

В четверг, 13 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов мороза, днем — от 1 до 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 мороза.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

Читайте также: Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 12 февраля: бои, нападение на сотрудника ТЦК
Новости Харькова — главное за 12 февраля: бои, нападение на сотрудника ТЦК
12.02.2025, 18:17
Где в Харькове опасно пить
Где в Харькове опасно пить
12.02.2025, 14:27
За публикации в Telegram харьковчанин может сесть в тюрьму: им занялась СБУ
За публикации в Telegram харьковчанин может сесть в тюрьму: им занялась СБУ
12.02.2025, 17:25
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
12.02.2025, 06:00
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности
12.02.2025, 13:14
Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля
Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля
12.02.2025, 18:37

Новости по теме:

18:06
Каждое место с розеткой, USB и Type-C: в поезде Харьков-Львов — новые вагоны
17:25
За публикации в Telegram харьковчанин может сесть в тюрьму: им занялась СБУ
13:24
ГП «Леса Украины» возобновит работу трех гослесхозов Харьковщины
09:06
За донат: помоги «Объективу» и 92 ОШБр
18:19
Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹

Вы читали новость: «Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 18:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 13 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.".