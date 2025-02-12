Ночью до 14 мороза, днем 0: прогноз погоды в Харькове и области на 13 февраля

В четверг, 13 февраля, в Харькове и области существенные осадки не прогнозируют. Ночью и утром слабый туман, на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов мороза, днем — от 1 до 3 мороза, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 мороза.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.