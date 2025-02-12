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Вночі до 14 морозу, вдень 0: прогноз погоди в Харкові та області на 13 лютого

Погода 18:37   12.02.2025
Олена Нагорна
Вночі до 14 морозу, вдень 0: прогноз погоди в Харкові та області на 13 лютого Фото: Василь Голосний

У четвер, 13 лютого, у Харкові та області суттєвих опадів не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 9 до 14 градусів морозу, денна – від 0 до 5 морозу.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 18:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 13 лютого, у Харкові та області суттєвих опадів не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.".