Вночі до 14 морозу, вдень 0: прогноз погоди в Харкові та області на 13 лютого

У четвер, 13 лютого, у Харкові та області суттєвих опадів не прогнозують. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 морозу, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 9 до 14 градусів морозу, денна – від 0 до 5 морозу.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.