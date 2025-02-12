Live
  • Ср 12.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.67
  • EUR 43.01

Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине

Происшествия 13:39   12.02.2025
Виктория Яковенко
Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине Фото: ХОВА

12 февраля враг обстрелял село Гороховатка в Боровской громаде. Под ударом оказалась бригада экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА.

В ХОВА отметили, что медики ранений в результате обстрелов не получили. Однако, пострадала карета «скорой» – разбиты стекла, повреждены кузовные элементы.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ несколько раз атаковали «скорые» на Харьковщине. В частности, в Купянском районе. Как рассказывал «Суспільне Харків» директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в Харьковской области до середины февраля планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы автомобиля «скорой». Это касается машин, работающих на востоке и севере региона.

Читайте также: Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – данные от Синегубова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности
12.02.2025, 13:14
Новости Харькова — главное за 12 февраля: бои, нападение на сотрудника ТЦК
Новости Харькова — главное за 12 февраля: бои, нападение на сотрудника ТЦК
12.02.2025, 13:47
Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)
Атмосферу любви в Салтовском районе создали харьковские дворники (фото)
12.02.2025, 10:19
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 февраля: какой праздник и день в истории
12.02.2025, 06:00
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов
12.02.2025, 11:05
Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине
Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине
12.02.2025, 13:39

Новости по теме:

13:53
Шесть многоэтажек повреждены в Харькове из-за атаки БпЛА ночью — фото
13:28
Бригада медиков и авто полиции попали под атаку БпЛА
11:38
РФ пыталась прорваться на север Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3
12:09
Накануне дроны РФ атаковали Харьковщину: погибли мужчины, пострадала женщина
13:29
РФ атаковала Кривой Рог: летела баллистика, погибшие и пострадавшие (видео)

Вы читали новость: «Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 февраля враг обстрелял село Гороховатка в Боровской громаде. Под ударом оказалась бригада экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА.".