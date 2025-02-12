Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине

12 февраля враг обстрелял село Гороховатка в Боровской громаде. Под ударом оказалась бригада экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА.

В ХОВА отметили, что медики ранений в результате обстрелов не получили. Однако, пострадала карета «скорой» – разбиты стекла, повреждены кузовные элементы.

Напомним, на прошлой неделе ВС РФ несколько раз атаковали «скорые» на Харьковщине. В частности, в Купянском районе. Как рассказывал «Суспільне Харків» директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в Харьковской области до середины февраля планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы автомобиля «скорой». Это касается машин, работающих на востоке и севере региона.