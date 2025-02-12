Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине
Фото: ХОВА
12 февраля враг обстрелял село Гороховатка в Боровской громаде. Под ударом оказалась бригада экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА.
В ХОВА отметили, что медики ранений в результате обстрелов не получили. Однако, пострадала карета «скорой» – разбиты стекла, повреждены кузовные элементы.
Напомним, на прошлой неделе ВС РФ несколько раз атаковали «скорые» на Харьковщине. В частности, в Купянском районе. Как рассказывал «Суспільне Харків» директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в Харьковской области до середины февраля планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы автомобиля «скорой». Это касается машин, работающих на востоке и севере региона.
Читайте также: Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – данные от Синегубова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, обстрел, скорая, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне снова атаковали бригаду «скорой» на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 февраля враг обстрелял село Гороховатка в Боровской громаде. Под ударом оказалась бригада экстренной медицинской помощи, сообщили в ХОВА.".