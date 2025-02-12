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Росіяни знову атакували бригаду «швидкої» на Харківщині

Події 13:39   12.02.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни знову атакували бригаду «швидкої» на Харківщині Фото: ХОВА

12 лютого ворог обстріляв село Гороховатка в Борівській громаді. Під ударом опинилася бригада екстреної медичної допомоги, повідомили у ХОВА.

У ХОВА зазначили, що медики поранень внаслідок обстрілу не отримали. Однак, постраждала карета «швидкої» – розбито скло, пошкоджено кузовні елементи.

Нагадаємо, минулого тижня ЗС РФ декілька разів атакували «швидкі» на Харківщині. Зокрема, у Куп’янському районі. Як розповідав «Суспільне Харків» директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, на Харківщині до середини лютого планують оснастити системами радіоелектронної боротьби автівки «швидкої». Це стосується машин, що працюють на сході та півночі регіону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 лютого ворог обстріляв село Гороховатка в Борівській громаді. Під ударом опинилася бригада екстреної медичної допомоги, повідомили у ХОВА.".