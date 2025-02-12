Росіяни знову атакували бригаду «швидкої» на Харківщині

12 лютого ворог обстріляв село Гороховатка в Борівській громаді. Під ударом опинилася бригада екстреної медичної допомоги, повідомили у ХОВА.

У ХОВА зазначили, що медики поранень внаслідок обстрілу не отримали. Однак, постраждала карета «швидкої» – розбито скло, пошкоджено кузовні елементи.

Нагадаємо, минулого тижня ЗС РФ декілька разів атакували «швидкі» на Харківщині. Зокрема, у Куп’янському районі. Як розповідав «Суспільне Харків» директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, на Харківщині до середини лютого планують оснастити системами радіоелектронної боротьби автівки «швидкої». Це стосується машин, що працюють на сході та півночі регіону.