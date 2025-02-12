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СНБО ввел санкции против Порошенко: пятый президент назвал решение провокацией

Политика 22:14   12.02.2025
Елена Нагорная
СНБО ввел санкции против Порошенко: пятый президент назвал решение провокацией Скриншот

Пятый президент Украины, бизнесмен Петр Порошенко подтвердил, что СНБО ввел санкции против него.

«Это не стало для меня новостью. Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил нездоровый. Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение ввести против меня, как против лидера оппозиции и пятого президента, санкции с абсолютно незаконными ограничениями», — заявил Порошенко в своем видеообращении.

О заседании СНБО и решении, которое будет опубликовано завтра, упоминал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

«Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно», — сказал Зеленский.

Про введение санкций в отношении Порошенко Forbes Ukraine сообщили два источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО. Один из собеседников издания считает, что возможно речь идет о «статье «государственная измена»».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 22:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятый президент Украины, бизнесмен Петр Порошенко подтвердил, что СНБО ввел санкции против него.".