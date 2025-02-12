РНБО ввела санкції проти Порошенка: він назвав рішення політично вмотивованим

П’ятий президент України, бізнесмен Петро Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила санкції проти нього.

«Це не стало для мене новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг хворий. Щойно РНБО таки прийняла антиконституційне, політично вмотивоване рішення запровадити проти мене, як проти лідера опозиції та п’ятого президента, санкції з абсолютно незаконними обмеженнями», — заявив Порошенко у своєму відеозверненні.

Про засідання РНБО та рішення, яке буде опубліковане завтра, згадував у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку та допомагав Росії, – кожен має відповідати. Мільярди, зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, мають бути заблоковані та повинні працювати на захист України і українців. І це буде. Обовʼязково», – сказав Зеленський.

Про введення санкцій щодо Порошенка Forbes Ukraine повідомили два джерела, одне з яких було присутнє на засіданні РНБО. Один зі співрозмовників видання вважає, що, можливо, йдеться про «статтю “державна зрада”».