РНБО ввела санкції проти Порошенка: він назвав рішення політично вмотивованим
П’ятий президент України, бізнесмен Петро Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила санкції проти нього.
«Це не стало для мене новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг хворий. Щойно РНБО таки прийняла антиконституційне, політично вмотивоване рішення запровадити проти мене, як проти лідера опозиції та п’ятого президента, санкції з абсолютно незаконними обмеженнями», — заявив Порошенко у своєму відеозверненні.
Про засідання РНБО та рішення, яке буде опубліковане завтра, згадував у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку та допомагав Росії, – кожен має відповідати. Мільярди, зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, мають бути заблоковані та повинні працювати на захист України і українців. І це буде. Обовʼязково», – сказав Зеленський.
Про введення санкцій щодо Порошенка Forbes Ukraine повідомили два джерела, одне з яких було присутнє на засіданні РНБО. Один зі співрозмовників видання вважає, що, можливо, йдеться про «статтю “державна зрада”».
Читайте також: Трамп зідзвонився з Путіним, а потім із Зеленським: про що домовилися
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна; Теги: Зеленський, Петр Порошенко, санкции, СНБО;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РНБО ввела санкції проти Порошенка: він назвав рішення політично вмотивованим»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятий президент України, бізнесмен Петро Порошенко підтвердив, що РНБО запровадила санкції проти нього.".