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В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности

Происшествия 13:14   12.02.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК – полиция, все подробности

Правоохранители задержали в Харькове 35-летнего мужчину, который, вероятно, напал на работника ТЦК.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел сегодня, 12 февраля, около 08:00 в Салтовском районе. Отмечается, что во время проверки военно-учетных документов харьковчанин применил слезоточивый газ к группе оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему.

По данным правоохранителей, мужчина попытался сбежать с места происшествия, но его задержали полицейский и работник ТЦК.

В Харьковском ОТЦК и СП уточнили: военнослужащему оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет. А событие произошло, по их данным, на территории РТЦК и СП.

«Нападение на военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки. Убеждены, что по результатам расследования и соответствующего судебного решения злоумышленник понесет неотвратимое наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства», — прокомментировали ТЦК.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УКУ.

Следователи решают вопрос о сообщении харьковчанину о подозрении и избрании меры пресечения. Если вину докажут, ему может грозить до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове 35-летнего мужчину, который, вероятно, напал на работника ТЦК.".